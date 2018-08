Piero De Luca: "L'Anas rimuova urgentemente i rifiuti dalle strade"

Piero De Luca, deputato salernitano del Partito Democratico, ha scritto una nota per denunciare servizi ed inadempienze in merito alla rimozione dei rifiuti sulle strade e le infrastrutture di competenza dell'Anas.

Il commento

"Nelle scorse settimane - ha spiegato De Luca - ho già segnalato ad Anas lo stato di degrado nel quale versano le infrastrutture statali di competenza della Società pubblica ricadenti nel territorio della città di Salerno, a causa della presenza inaccettabile di numerosi cumuli di rifiuti abbandonati, che rischiano di creare problemi gravi di natura sanitaria e di sicurezza della circolazione". De Luca, quindi, ha sollecitato nuovamente l'Anas per un intervento straordinario di pulizia e di rimozione dei rifiuti dalle arterie stradali Anas annunciando un'interrogazione parlamentare in caso di mancata risposta. "Chiedo inoltre – conclude De Luca – che l’Amministrazione Comunale, in assenza di riscontro da parte della predetta società, vigili e verifichi ogni altra possibilità alternativa, nel caso anche agendo in danno della stessa Anas. Non possiamo piu tollerare questi inaccettabili disservizi che minano la bellezza del nostro territorio, la salute e la sicurezza stradale dei cittadini salernitani".