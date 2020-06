Anci Campania, conferite deleghe ai sindaci Alfano e Morra

A due sindaci della provincia di Salerno sono state conferite importanti delegate direttamente dal presidente dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni) della Campania Carlo Marino. Alla prima cittadina di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, è stata conferita la delega alle Politiche Sociali; mentre al suo collega di Pellezzano Francesco Morra quella alle Politiche ambientali e alla Protezione Civile. Per quest’ultimo l’incarico è giunto nel giorno in cui ricade l’anniversario del secondo anno del mandato elettorale a seguito della vittoria politica conseguita l’11 Giugno 2018.

I commenti

“Sono onorata di tale incarico in quanto, oggi più che mai, le Politiche Sociali risultano essere essenziali per il nostro territorio campano” dichiara la sindaca Alfano. “Farò del mio meglio per onorare questa investitura in tematiche quali l’Ambiente e la Protezione Civile, che rappresentano argomenti di prim’ordine nell’ambito di una corretta e oculata gestione istituzionale del territorio di riferimento” gli fa eco Morra.