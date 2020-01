Comune di Angri, il Tar annulla il commissariamento: Ferraioli ritorna sindaco

Colpo di scena al Comune di Angri. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno ha accolto, infatti, il ricorso presentato dal sindaco di Angri Cosimo Ferraioli contro i decreti emessi dal Prefetto Francesco Russo che avevano portato al commissariamento del Municipio. E, lo scorso primo ottobre, allo scioglimento del consiglio comunale da parte del presidente della Repubblica.

La sentenza

La sentenza è immediatamente esecutiva e nelle prossime ore sarà notificata agli uffici del Municipio. Da lunedì, insomma, la Giunta Ferraioli e il consiglio comunale potranno tornare alla guida della città almeno fino alle prossime elezioni comunali di maggio.

Il caso

Lo scorso mese di luglio il Prefetto Russo aveva nominato un commissario ad acta per provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione relativo alle esercizio finanziario 2018, già deliberato dalla giunta e non approvato dal consiglio. Nonostante la diffida a consegnare il documento entro il 6 luglio, infatti, il bilancio non venne approvato. Di qui l’avvio dell’iter per il commissariamento dell’Ente.