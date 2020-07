Scuola, dal nuovo acquisto delle mascherine alla data delle elezioni: parla De Luca

Il governatore De Luca ha parlato dell'apertura del nuovo anno scolastico, annunciando l'acquisto di un milione e mezzo di mascherine da distribuire agli studenti. Poi si è soffermato sulla proposta di tenere lezioni fuori gli edifici scolastici, bocciandola, per ragioni legate a collaudi ed assicurazioni necessarie e non fattibili in un tempo ristretto. Idem per il cambio relativo ai seggi elettorali: "Non è pensabile immaginare sedi elettorali diverse dalle scuole di riferimento: diventerebbe complesso a livello pratico".

Ecco il video