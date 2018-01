Elezioni 2018, l'appello dei militanti al centrodestra: "Unità e rinnovamento"

Rinnovamento, unità e compattezza. E’ quanto chiedono, in un documento congiunto, alcuni simpatizzanti del centrodestra salernitano in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Mentre le segreterie politiche di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia-Udc sono al lavoro per definire collegi e candidatura, c’è chi chiede che venga adottata una strategia diversa per conquistare il voto degli elettori.

Il documento è firmato da Pasquale Iuzzolino (presidente onorario associazione C.I.D, già sindaco di Sicignano degli Alburni), Annunziata Storace, Vittorio Galatro, Manuel Gatto, Luigi Fierro e recita: