Arechi Multiservice, il consiglio provinciale approva il piano di rilancio

Il consiglio provinciale ha approvato all'unanimità una delibera ad hoc per il rilancio della società provinciale Arechi Multiservice, da alcuni anni in crisi economica e finanziaria. In bilico ci sono oltre cento lavoratori e anche il mantenimento di servizi importanti come la manutenzione di strade, scuole e guardiania nei musei.

Le reazioni

Soddisfatto il consigliere provinciale con delega alle società partecipate Michele Strianese: “Ho seguito la vicenda direttamente a partire dal marzo 2017 e mi sono battuto con forza, insieme al presidente Canfora, ed all'intera maggioranza di centrosinistra, per salvaguardare il lavoro ed i servizi alla comunità provinciale". Gli fa eco il presidente dell’Ente Giuseppe Canfora: “Ringrazio tutti i Capigruppo ed i Consiglieri Provinciali per avermi sostenuto in questo cammino. Ci siamo assunti il reale impegno di salvare l' azienda e di rilanciarla con importanti risvolti in termini di miglioramento dei servizi sul territorio e di salvaguardia dei livelli occupazionali”.