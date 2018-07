Articolo Uno-Mdp, due salernitane nel direttivo nazionale

“Cambiare radicalmente l’Europa, che diventi federalista e dei popoli, trasferendo al Parlamento le competenze in materia di investimenti, e attribuisca alla Bce la mission della crescita e non solo il contenimento dell’inflazione. Un nuovo pensiero della sinistra per un’Europa diversa, che metta al centro lotta alle disuguaglianze e alla disoccupazione, quindi al populismo”. Lo ha dichiarato ieri a Roma, Federico Conte, deputati di Liberi e Uguali, nel suo intervento alla Conferenza nazionale di Articolo Uno – Mdp, che ha eletto all’unanimità Roberto Speranza coordinatore del partito.

Le nomine

Nel nuovo direttivo nazionale, anche due donne della provincia di Salerno: Maria Cammarano, giovane avvocato del Cilento, e Roberta D’Amico, di Pontecagnano Faiano: “Stiamo costruendo una forza politica dal basso – continua il deputato Conte - radicata sul territorio, che parla ai problemi veri delle persone”. Il prossimo 3 agosto, alle 18, presso la sede provinciale di Articolo Uno Mdp, l’ultimo passaggio della tornata assembleare con la formazione del Coordinamento provinciale e la nomina del nuovo coordinatore.