De Luca cambia i vertici delle Asl, Cirielli: "Elude norme e trasparenza"

Il nuovo rinnovo dei vertici delle Asl Campane, da parte del governatore Enzo De Luca, provoca la reazione del deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Il presidente De Luca, commissario alla Sanità in Campania, continua ad eludere norme e procedure nella scelta dei vertici delle Asl campane”.

La polemica

Il Questore della Camera annuncia: “Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione al ministro della Salute Giulia Grillo, chiedendo di accertare eventuali irregolarità e abusi da parte del commissario De Luca nella scelta di ricorrere, continuamente, all’escamotage del commissario per eludere le procedure previste dalla legge che, invece, impongono la selezione dei vertici delle asl campane mediante avviso pubblico. In questi giorni il presidente della Regione - spiega Cirielli - ha commissariato l’Ospedale dei Colli di Napoli e l’Asl di Salerno, evitando una trasparente selezione pubblica. Un metodo che sta caratterizzando la gestione della sanità da parte del governatore De Luca: in almeno dieci casi, dal 2015 ad oggi, il presidente ha rinunciano alla selezione del direttore generale, affidandosi ai commissari. Un sistema che conferma una gestione clientelare della sanità su cui chiederemo al neoministro di intervenire per sottrarre il diritto alla salute dei cittadini campani alle logiche politiche di De Luca e del Pd” conclude il parlamentare della destra.