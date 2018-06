Cambio al vertice dell'Asl di Salerno: Volzone ringrazia Giordano

Il rieletto sindaco-medico di Olevano sul Tusciano Michele Volzone, dopo aver appreso la notizia dell’avvicendamento del Commissario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Giuseppe Marrazzo, con l’insediamento del Antonio Giordano, già direttore generale della stessa azienda e attualmente direttore generale dell’Asl Salerno, esprime - si legge in una nota - "vivo apprezzamento per l’attività svolta dal dg riguardo le problematiche sanitarie del territorio e si augura che la fattiva collaborazione possa continuare come in precedenza".