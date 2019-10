Politica, l'assemblea cittadina #Salerno2021 del Movimento 5 Stelle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tra la gente del quartiere ma non solo, si è svolta ieri sera l'assemblea del nostro meetup Amici di Beppe Grillo al Foyer Teatro Nuovo di via Laspro. Insieme ai cittadini, attivisti e portavoce del Movimento 5 stelle abbiamo parlato del lavoro che stiamo facendo per il futuro di Salerno in vista delle prossime amministrative del 2021. Hanno partecipato i portavoce Anna Bilotti, Andrea Cioffi, Angelo Tofalo e Nicola Provenza per ribadire alcuni dei nostri temi cardine, Trasparenza, Sicurezza Cittadina, Politiche Giovanili, Legalità per tutti anche per la Questione Fonderie Pisano, Salerno pulita e Asili Nido. Abbiamo annunciato che faremo ricorso al Tar per l'iniqua questione del regolamento sugli istituti di partecipazione e l'abolizione della figura del difensore civico comunale.

Una serata speciale, la prima delle tante che faremo ancora nei quartieri per ascoltare le istanze dei cittadini e parlare di tutto ciò che Salerno meriterebbe Tutti uniti e senza alcun timore verso #Salerno2021 per costruire un programma partecipato insieme ai cittadini".





Meetup Amici di Beppe Grillo Salerno