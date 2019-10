Elezioni comunali 2021, assemblea cittadina del Movimento Cinque Stelle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si svolgerà il prossimo venerdì 18 ottobre alle ore 19.30 presso il Foyer Café del Teatro Nuovo in via Valerio Laspro n.8 a Salerno l'Assemblea Cittadina Salerno 2021 organizzata dal Movimento 5 Stelle e dal Meetup Amici di Beppe Grillo di Salerno. Interverranno attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle per parlare di Salerno e delle prossime elezioni amministrative #Salerno2021.

Durante l'assemblea verrà affrontata e illustrata alla cittadinanza la questione degli asili nido comunali, già più volte denunciata dal Meetup Salerno, per i costi esorbitanti di gestione e le gravi difficoltà di accesso al servizio da parte delle famiglie meno abbienti. Si parlerà inoltre degli istituti di partecipazione popolare (associazioni, consulte, diretta streaming del Consiglio Comunale, istanze, petizioni, proposte, referendum e difensore civico), della questione Salerno Pulita e delle Fonderie Pisano.

I Portavoce del Movimento 5 Stelle faranno inoltre un resoconto delle loro attività in Parlamento e di tutte le iniziative che a livello locale il Movimento 5 Stelle e il Meetup Salerno stanno portando avanti.

Verranno inoltre presentate le sezioni del Programma Salerno #2021 del Movimento 5 Stelle riguardanti le Politiche Giovanili, la Trasparenza Amministrativa e la Sicurezza Cittadina.

Spazio infine al dibattito pubblico con la cittadinanza con un agorà aperta agli interventi liberi, con proposte e segnalazioni delle criticità del quartiere, nuove idee per la città di Salerno e progetti futuri.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.