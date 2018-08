Allarme sicurezza nel Salernitano, Cirielli interroga Salvini: "Riferisca in aula"

“Non bisogna sottovalutare in provincia di Salerno il pericoloso aumento di episodi di violenze e attentati contro commercianti e imprese. Fenomeno che segnala una presenza radicata di organizzazioni criminali”. Lo sostiene il Questore della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli, responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia, commentando l’attentato della scorsa a notte contro un bar in via Nazionale nel comune di Sanza.

L’annuncio

Il parlamentare della destra annuncia: “Depositerò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Salvini chiedendo di riferire in Aula sulle iniziative che intende adottare per garantire la sicurezza dei cittadini della provincia di Salerno”.