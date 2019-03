Contro la microdelinquenza “dobbiamo riprendere in mano la situazione e chiedere che le forze dell'ordine scendano nelle strade di giorno e di notte, non possiamo più accettare che la serenità e la dignità urbana siano messi in discussione da fenomeni non accettabili”. A dirlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a Liratv, commentando gli episodi di delinquenza a Salerno.

L’emergenza Salerno

Il governatore rilancia la linea dura: “A Napoli e in altre zone della Campania serve uno sforzo unitario e complesso di istituzioni, forze dell'ordine, investigatori. A Salerno – ha denunciato - abbiamo una ripresa di fenomeni che avevamo cancellato, come la presenza di prostituzione sulla litoranea e fino ai quartieri centrali, l'accattonaggio molesto, lo spaccio di droga. E ci sono poi zone con fenomeni ormai consolidati e pesanti come la mafia nigeriana sul litorale domitio”.

L’ambiente

L’ex sindaco, sempre in giornata, ma da Avellino, ha affrontato la questione ambientale. “La Regione è impegnata in interventi poderosi di bonifica ambientale e di depurazione delle acque, cosi' come sul versante della mobilità sostenibile come l'elettrificazione ferroviaria della linea Salerno-Avellino-Benevento e la legge sulla tutela del paesaggio”. Tra i temi posti da De Luca anche quello dell'edilizia popolare: “Creeremo una struttura regionale unica - ha detto - per garantire la manutenzione degli edifici e finanzieremo le cooperative che realizzano abitazioni per i ceti meno abbienti”.