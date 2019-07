De Luca contro l'autonomina differenziata: "Si sono svegliati, è a rischio il Sud"

Vincenzo De Luca torna a sfidare il Governo e in particolare la Lega di Matteo Salvini sull’autonomina differenziata: “Dopo l'iniziativa della Regione Campania di febbraio di quest'anno, mi pare che si stiano rendendo conto. Fino a quel momento dormivano tutti, si sono svegliati finalmente. Hanno capito che qui rischiamo non solo l'unità d'Italia ma il declino del Mezzogiorno d'Italia".

La stoccata

Per il governatore campano è “sbagliato alimentare contrapposizioni o accapigliamenti con i colleghi del Nord", ma è necessario "mantenere un clima di confronto molto civile partendo dalla non ideologizzazione di questo problema. Agli amici del nord ho sempre detto che se la sfida e' quella dell'efficienza, del rigore amministrativo, della serietà, dell'utilizzazione piena delle risorse, la Campania è in prima fila. Davanti a voi, non dietro di voi" conclude De Luca.