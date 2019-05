Ballottaggio a Capaccio, Alfieri vede la vittoria: accordo Voza-Sica

Riparte la campagna elettorale anche a Capaccio Paestum in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno. La sfida sarà tra il candidato del centrosinistra Franco Alfieri, che al primo turno ha ottenuto il 47.49% delle preferenze e il civico Italo Voza che ha conquistato il 27.10%.

Le strategia

Alfieri, che ha sfiorato la vittoria, si sente ad un passo dalla poltrona più ambita del Municipio: Capaccio Paestum ha già scelto il suo futuro. Il risultato del primo turno è stato netto. I cittadini hanno votato indicando chiaramente chi dovrà amministrare la città. Dimostrando che è forte la voglia di cambiamento. Hanno dato fiducia a chi realmente potrà trasformare le richieste e le esigenze del territorio in atti concreti. Non vogliono più domande astratte su cosa fare, ma risposte a problemi ed esigenze reali di persone e famiglie. Manca davvero poco. Si riparte da quasi il 48% di preferenze e da 6.472 voti. Il 9 giugno si aprirà quindi una nuova pagina. Siamo già pronti. Ripartiamo da una bella squadra, i 128 candidati della coalizione che hanno permesso di raggiungere questo primo importante risultato. Adesso tutti insieme affrontiamo con grande determinazione il turno di ballottaggio. Sono già tornato tra la gente e, nelle prossime due settimane, incontrerò nuovamente tante persone. Continuerò a mettere al centro il programma elettorale e le proposte per le contrade di Capaccio Paestum. A chi vorrebbe riproporre accordi tipici della vecchia politica ci sentiamo solo di ricordare che gli elettori non sono pacchi postali che è possibile spostare a piacimento da una parte all’altra”.

L'accordo degli avversari: