Ballottaggio a Capaccio, Alfieri va all'attacco: "Il programma di Voza? Un’illusione ottica"

Si surriscalda il clima politico a Capaccio Paestum in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno. Il candidato del centrosinistra Franco Alfieri va all’attacco del suo avversario: “Italo Voza si affanna a parlare di programma elettorale. Ma la domanda nasce spontanea: si riferisce al suo o a quello di Sica? Ma soprattutto, in cosa consiste la sua proposta? Forse in qualche piccola manutenzione di marciapiede qua e là? I cittadini di Capaccio Paestum sono andati in confusione”.

L’affondo

Alfieri, fedelissimo di De Luca, usa anche l’ironia: “Voza è come quei maghi che attraverso un’illusione ottica provano a rendere reale ciò che non esiste. A questo punto, dopo la grande unione, deve spiegare se, nella disgraziata sorte per Capaccio Paestum, una volta al governo realizzerà il suo programma o quello di Sica. Noi, come gli elettori, non crediamo alle convergenze impossibili perchè porteranno a litigi sicuri che faranno solo male alla città. Ecco, quindi, che non riuscendo a parlare del suo programma flop, come l’accordo con Sica, continua ad offendere me, i candidati della coalizione, le famiglie, tanti giovani. Sin dall’inizio noi siamo stati chiari sulle cose da fare. E, a differenza loro, andiamo avanti con coerenza e senza compromessi”. Infine rivendica il lavoro svolto dalla sua coalizione: “Il nostro programma è stato pubblicato, ne abbiamo parlato con video e nei comizi, lo abbiamo stampato e noi lo abbiamo consegnato nel corso di tutti gli incontri pubblici. Non abbiamo nascosto nulla. Anzi, abbiamo già condiviso e sviluppato con un percorso partecipato i nostri progetti per il futuro e lo sviluppo di Capaccio Paestum. Non aspettiamo il 9 giugno per ricordarci eventualmente dei cittadini, perché per noi le persone sono al centro e la forza della nostra proposta”.