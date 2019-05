Ballottaggio a Pagani, Bottone attacca subito Gambino: "Un illuso, faremo di tutto per sconfiggerlo"

Clima politico incandescente a Pagani dove, tra due settimane, si tornerà al voto per eleggere il nuovo sindaco. Domenica scorsa, infatti, dalle urne non è emerso il vincitore: il candidato del centrodestra unito Alberico Gambino, infatti, ha sfiorato la vittoria con il 48 %, mentre il primo cittadino uscente Salvatore Bottone si è fermato al 25%. E, a poche ore dalla chiusura ufficiale dei seggi, è proprio quest’ultimo ad alzare il tiro: “Abbiamo atteso fiduciosi i risultati definitivi. Ora posso dire che sarà ballottaggio e ringraziare quanti, a partire dai miei candidati, mi hanno sostenuto con la loro stima e il loro voto. Dunque, chi si è autoproclamato vincitore è rimasto profondamente deluso. Questo dato dimostra che il mio avversario si illudeva di un idillio con la città che, nei fatti, è finito”.

L'affondo

Poi incalza il candidato del centrodestra: “Trascinando Gambino al ballottaggio, Pagani dimostra un risveglio e un desiderio di riscatto di cui intendiamo, con entusiasmo, farci carico. I soliti metodi questa volta non hanno sortito gli effetti sperati. Si aspettavano la vittoria al primo turno, ma si sono dovuti ricredere. Ora abbiamo davanti a noi 15 giorni di campagna elettorale che affronteremo con fiducia e col sorriso sulle labbra, accanto alle donne e agli uomini di questa città che si impegneranno con noi per non condannare Pagani a tornare indietro, esprimendo un voto di libertà. Per come si sono rappresentati in queste settimane, dandosi già per vincitori, i nostri avversari escono politicamente sconfitti e indeboliti da questo primo turno. Esce sconfitto il loro ego smisurato, la loro megalomania e la loro arroganza. Per quanto ci riguarda, il peggio è passato. Ora faremo di tutto per vincere. E la vittoria arriverà. Perché indietro non si torna” conclude Bottone.