Baronissi, l'auto del presidente del consiglio comunale nel posto dei disabili

Il presidente del consiglio comunale di Baronissi Giuseppe Sabatino avrebbe parcheggiato la sua automobile nell’area riservata ai disabili.

La denuncia social

A denunciarlo, su Facebook, è la presidente della Commissione Trasparenza Agnese Coppola Negri che pubblica la fotografia della vettura inviatale proprio da un cittadino disabile: "Mentre il sindaco pubblicizza l'idea di una figura di garanzia per i disabili del territorio, sembra proprio che un suo amministratore occupi indebitamente il posto auto dedicato ai disabili in pieno centro. Faccio mia questa segnalazione ricevuta da un cittadino disabile che per recarsi dal medico non ha trovato il posto libero".