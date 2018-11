Baronissi, cambia il nome del centro sociale: Galdi contro Valiante

All’indomani della seduta del consiglio comunale di Baronissi, l’assessore ai lavori pubblici Luca Galdi rivolge un duro attacco al sindaco Gianfranco Valiante, per la modifica della denominazione del Centro Sociale di Baronissi. Quest’ultimo, infatti, era intitolato alla memoria di Gaetano Paolillo, mentre da qualche giorno è stato rinominato “Centro d’Arte Le Muse”.

La polemica

Secondo quanto dichiara lo stesso Galdi con un post su Facebook e anche in una nota protocollata al Municipio “non c’è nessuna delibera di giunta che prevede la modifica del nome del centro sociale di Baronissi”. E annuncia: “Seguiremo nei prossimi giorni lo sviluppo. La memoria non si calpesta”. Una questione di forma che corre il rischio di trasformarsi in una rottura politica, alla vigilia dell’inizio della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di primavera. Galdi, da quattro anni assessore nella Giunta, è stato sempre uno dei fedelissimi del primo cittadino.