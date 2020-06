Bandi Consorzio Sociale Valle Irno e Museo Frac: i sospetti di Esposito (FdI)

Polemiche e veleni a Baronissi, in vista dell’assegnazione di alcuni posti di lavoro da parte del Consorzio Sociale Valle dell’Irno e del Museo Frac, di proprietà dell’amministrazione comunale. A sollevare una serie di interrogativi sulle modalità del bando è il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Gennaro Esposito.

“E no, care amiche ed amici di Baronissi, non siamo mica distratti? Anzi, osserviamo con grande attenzione quello che sta accadendo all’interno del Consorzio Sociale Valle dell’Irno e Frac di Baronissi. Le cambiali elettorali arrivano a scadenza? Bene, ma non si possono pagare con il denaro dei cittadini! E quando nell’elenco degli ammessi ad una prova orale, dopo la graduatoria per un bando pubblico, leggiamo nomi e cognomi illustri, addirittura quelli di figli di noti consiglieri comunali, un leggero dubbio ci assale. Sarà merito o altro? Il metodo, ahimè, è sempre lo stesso, quello tramandato dal Generale ai Caporali di giornata. Noi osserviamo e segnaliamo.”