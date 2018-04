Baronissi, l'affondo di Esposito: "Vergognosa la Giunta Valiante, che errore averla sostenuta"

“Provo un profondo senso di vergogna per il lavoro che sta compiendo la scellerata amministrazione di Baronissi che io ho consentito di insediarsi”. L’affondo politico arriva dal coordinatore del collegio Salerno-Valle dell’Irno di Fratelli d’Italia ed ex candidato sindaco Gennaro Esposito che prende di mira il Giunta comunale guidata dal sindaco Gianfranco Valiante.

La polemica

L’esponente della destra ci va giù duro: “Pensano di gabbare il popolo dopo anni di assoluta assenza sui territori della frazione facendoci assistere a frettolosi lavori di straordinaria pulizia urbana in Aiello, proprio nel giorno dell’incontro del sinda chino con la cittadinanza della frazione. Spenderò ogni mia energia - tuona Esposito - per rimediare al grave torto che ho fatto a Baronissi con l’insana scelta di sostenere costoro, mi venga riconosciuta l’attenuante di non aver avuto valide chance alternative”.