Elezioni a Baronissi, Galdi apre il comitato: "Sarò il sindaco della gente"

L’esigenza di una nuova politica per Baronissi e di un rapporto diverso tra il comune e il popolo. “Sarò il sindaco della gente, il sindaco disponibile e orientato pienamente all’ascolto delle necessità dei cittadini”: queste le parole pronunciate, questa mattina, dall’aspirante primo cittadino Luca Galdi che ha inaugurato il suo comitato elettorale in via Trinità (Sava).

Il programma

Sviluppo territoriale, urbanistico e tutela del patrimonio, attenzione particolare alla sicurezza delle scuole e del territorio, tutela delle fasce più deboli ed innovazione tecnologica, formazione ed orientamento al lavoro: questi solo alcuni dei punti del programma firmato da Galdi, commosso e soddisfatto per l’ampia platea di cittadini che si è recata sul posto. L’ex assessore ha lanciato il suo appello di forza e fermezza per dare nuovo slancio alla comunità di Baronissi, concludendo, al taglio della torta, che “una nuova primavera sta per arrivare, una nuova direzione arriverà per tutti”.

Le liste

Galdi sarà appoggiato da tre liste civiche: “Ora, Baronissi”, “Galdi Sindaco” e “Baronissi Democratica”.