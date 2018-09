Baronissi, mozione di sfiducia contro il sindaco Valiante

Dopo il consiglio flop della scorsa settimana, in attesa di conoscere le mosse che il sindaco Gianfranco Valiante (Pd) intende mettere in campo per riavere la maggioranza in Consiglio Comunale (almeno di un voto), le opposizioni – quella di Moscatiello e l’altra di De Simone – sembrano aver trovato una intesa sulle modalità con le quali proseguire il percorso.

Il retroscena

Secondo alcune voci che giungono da Baronissi, l’idea che sta balenando nella mente degli oppositori del sindaco Valiante è quella di portare in consiglio comunale la mozione di sfiducia, evitando giochi e sotterfugi ma imponendo ai consiglieri di opposizione di metterci la faccia dinanzi a tutti i cittadini del centro della Valle dell’Irno. Tra l’altro l’opposizione al completo, in questo momento, ha i numeri per convocare un consiglio comunale monotematico e per affrontare in aula la questione della sfiducia politica al sindaco Valiante.