"Baronissi paese anonimo prima di lui?": l'ira di Impegno in Comune, lettera al sindaco

L'attuale sindaco che qualche giorno fa in un'intervista ha definito la nostra cittadina "UN PAESE ANONIMO CHE ABBIAMO ALLE SPALLE", sostenendo che Baronissi prima di lui fosse una cittadina ANONIMA, ha mancato di rispetto a tutti i cittadini ma ancor di più a chi per anni, con lo spirito d'iniziativa, con la voglia di stare insieme, organizzava SENZA SCOPO DI LUCRO serate, eventi e manifestazioni. A Baronissi, già negli anni 80 esisteva l'associazione Natura e Sport che organizzava eventi sportivi e non a Sava e su tutto il territorio comunale, esisteva la compagnia teatrale S.A.V.A. che allietava gratuitamente le serate ai nostri concittadini. Prima in piazza a Sava e poi all'anfiteatro comunale, ogni anno si ripeteva la manifestazione "Cinema sotto le stelle" e poi per decenni, quando tutto si è spostato all'anfiteatro comunale il calendario estivo si è arricchito tantissimo facendo diventare l'anfiteatro comunale principale punto d'incontro estivo per Baronissi. A Carnevale, non è di certo da 4 anni che si organizzano i carri e la classica sfilata, manifestazione che prima di 4 anni fa contava quasi il doppio degli attuali carri. I nomi dei cantanti famosi venuti sul territorio alle varie feste patronali (di ogni frazione) si sprecano, come infinita sarebbe la lista delle persone che con grande impegno e SENZA ALTRI SCOPI ogni anno sacrificano il loro tempo e le loro energie per la riuscita delle varie feste in onore dei Santi patroni organizzando feste religiose che assumono aspetti socioculturali importantissimi in comuni come i nostri che "vivono" dello stare insieme in queste occasioni.

Vorremmo citare tutti, tutte le associazioni presenti sul territorio che operano in silenzio senza dover necessariamente sbandierare per fare propaganda 365 giorni all'anno, fare anche i nomi ed i cognomi di chi ha ravvivato con tanta passione la nostra comunità nei tanti anni passati e che purtroppo il nostro sindaco non conosce in quanto a Baronissi forse veniva soltanto in occasione di qualche campagna elettorale... e giusto per chiudere, alla lista delle sagre, non se ne sono aggiunte altre, la festa della birra non é una novità, OVERLINE JAM 2019 sarà la 13a edizione e, visto che sembra una novità, la PRO LOCO nacque nel 1982!

P.s. se il nostro attuale Sindaco volesse andare ancora più indietro degli anni 80, ancora in vita sono persone che lo possono ragguagliare, attendiamo cenno.

IMPEGNO IN COMUNE