“Via i negri da Baronissi, vota Tony Siniscalco”: il candidato sindaco contro la scritta razzista

Polemiche, ieri, in località Cariti di Baronissi, dove è spuntata una scritta realizzata con bombolette spray su un muro, con la frase “Via i negri da Baronissi, vota Tony Siniscalco”. La fotografia dello scarabocchio razzista è stata pubblicata da un abitante della zona - tale F.A.- su FaceBook, provocando l'ira del candidato: il giorno successivo, la stessa persona ha postato un selfie di Siniscalco con il ministro degli Interni Matteo Salvini, scattata nel mese di marzo a Pomarico (PZ). "Hai ancora le mani sporche di spray!!! Non sapete a cosa attaccarvi Baronissi state attenti!!! #maiconsalvini siete l’esercito del selfie”, ha scritto sul social F.A.

Siniscalco, con una nota stampa, ha risposto ai propri followers, condannando in modo deciso tale comportamento e prendendo le distanze da tali affermazioni:

“Sono davvero sconcertato dalla pochezza di certe affermazioni! Mi sembra davvero strano che si possa condividere (solo il 17 Maggio) un articolo di giornale risalente al mese di marzo, solo per fare insinuazioni e, il giorno dopo guarda caso, denunciare delle scritte sui muri a sfondo razzista, con affermazioni allusive nei miei confronti. Certe cose si commentano da sole! Il mio percorso di vita, al servizio della comunità, senza distinzione di colore, sesso e paese è sotto gli occhi di tutti!” E’ noto a tutti il percorso sociale del candidato, impegnato tra associazioni di beneficenza, sportive e culturali, di cui fanno parte anche persone, bambini ed adulti, di colore.

Comunque se davvero qualcuno pensa che sia razzista chieda ad A. O., chieda ad A. M., chieda al piccolo “Mohamed” che frequenta da anni la nostra scuola calcio, chieda a Simir che gioca con me nella squadra di frazione, o a don Alfonso D'Alessio, a Fra Mimmo Dolgetta e a tutti gli amici francescani!

I razzisti votassero altri Non Me! Gli omofobi votassero altri Non Me! Sono sempre più convinto che per portare il vero cambiamento nella nostra città sia necessario ripartire dalle coscienze sociali, finchè ci si attacca a fatti come questi non andremo mai avanti. Invito pertanto, tutti a consultare il nostro programma, ad ascoltare i nostri comizi e a confrontarsi con noi, non per essere convinti da noi ma per partecipare ad un processo di democrazia e cambiamento, per arrivare ad esprimere il proprio voto in modo consapevole e portare il vero cambiamento a Baronissi”