Virtus Salerno, problemi di agibilità al Palasilvestri: Santoro contro il Comune

Domani la Virtus Arechi Salerno, che milita in serie B di basket, si giocherà la promozione in A2 probabilmente a porte chiuse a causa della carenza di posti ed i problemi di agibilità del Palasilvestri.

La polemica

A denunciare il caso è il consigliere comunale Dante Santoro che, ancora una volta, prende di mira l’amministrazione comunale progressista guidata dal sindaco Enzo Napoli: “Quest'amministrazione - tuona è nemica dello sport, un'occasione persa con una squadra cittadina di basket che potrebbe giocarsi la promozione a porte chiuse, privando tantissimi salernitani dello spettacolo. Una vergogna, siamo l'unica città capoluogo in Italia a non avere un vero palazzetto dello sport, anzi a breve l'amministrazione vorrà sloggiare anche le società che si allenano alla palestra Senatore dello stadio Vestuti per fare posto ad un nuovo edificio megagalattico al posto della storica Curva Nord. Ormai siamo alla desertificazione sportiva, atleti e società vengono messi in fuga da Salerno, diciamo basta a questa politica che fa solo speculazione ed è nemica dello sport. Il nostro fiato sul collo continua per dare dignità a chi vuole fare sport in città senza elemosinare niente a nessuno”.