Battipaglia, accordo tra "#perunuovuoinizio" e il Popolo della Famiglia

Accordo politico tra il “Popolo della Famiglia Città di Battipaglia” e “#perunuovoinizio”.

L'intesa

I vertici dei due movimenti, nelle persone dei rispettivi segretari e presidenti Arturo Denza e Vincenzo Inverso, Antonio Voria e Guglielmo Marchetta, si sono incontrati per programmare e concordare un percorso comune, verso le future scadenze elettorali e amministrative a partire dal Comune di Battipaglia. “La quarta edizione di Battipaglia Incontra, in programma per fine settembre-inizio ottobre, sarà l’occasione per presentare, unitamente ad altri movimenti e alle migliori risorse socio professionali di questa città, i temi e il manifesto politico post-ideologico alternativo all’attuale amministrazione comunale, al non governo del territorio, per recuperare il tempo perduto, rilanciare e cambiare davvero Battipaglia” scrivono in una nota i due movimenti.