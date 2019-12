Comune di Battipaglia: due strade intitolate ad Almirante e Berlinguer

Rendere omaggio a due leader storici della politica italiana, Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer, attraverso l’intitolazione di due strade. La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale di Battipaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, per spegnere sul nascere eventuali polemiche politiche.

I dettagli

La strada intitolata al segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano sorgerà in centro, fra via Adige (una cui parte andrà a comporre la nuova strada) e l’arteria viaria di via del Centenario; quella, invece, dedicata al segretario generale del Partito Comunista Italiano, sarà una strada più periferica, che da via Don Minzoni (nei pressi del PalaZauli) conduce a via Vercelli, in prossimità dell’ospedale "Santa Maria della Speranza". Si tratta di una strada che, allo stato, non risulta avere alcun nome.