Battipaglia, Costabile Spinelli inaugura il comitato in via Mazzini

Continua senza sosta la campagna elettorale di Costabile Spinelli, candidato di Forza Italia e sostenuto anche da Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia-Udc, nel collegio uninominale per il Senato (zona sud della provincia di Salerno).

L’appuntamento

Venerdì 9 febbraio, a partire dalle ore 19, verrà inaugurato il comitato elettorale in via Mazzini, 3 a Battipaglia. Sarà un’occasione importante per conoscere il candidato, le sue proposte e le sue idee sulle tematiche salienti per il territorio a meno di un mese dal decisivo voto del 4 marzo. Alla serata inaugurale parteciperà anche l’avvocato Romano Ciccone, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Battipaglia sempre per il centrodestra. Per tutto il periodo di svolgimento della campagna elettorale, la sede del comitato sarà un punto di riferimento per coloro che vorranno conoscere meglio Spinelli, il suo operato, la sua agenda ma anche il programma del suo partito, Forza Italia.