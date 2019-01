Bruno (ex Pd) in Giunta a Battipaglia, scontro al veleno tra Tozzi e Francese

Dopo la nomina dell’ex segretario del Pd Davide Bruno ad assessore, il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia ed ex vice sindaco di Battipaglia Ugo Tozzi va all’attacco della sindaca Cecilia Francese, che attualmente è sostenuta da movimenti civici e anche da Forza Italia e Rivoluzione Cristiana.

La polemica

L’esponente del partito di Giorgia Meloni critica il modus operandi della prima cittadina: “Una città intera truffata da questa sindaca, la paladina dell’etica e della moralità che sposta assi politici ignorando e deridendo i cittadini che l’hanno votata. La nomina di Davide Bruno lascia esterrefatti e avviliti. Persona sicuramente perbene per carità ma di sicuro espressione forte di sinistra, di quella sinistra bocciata sonoramente alle scorse amministrative e che adesso con un disegno ben preciso rientra dalla porta di servizio al governo della città”. Per Tozzi “la Francese deve, e spero ne sia capace, dare della spiegazione alla città, deve spiegare perché eletta dal popolo e con i voti del centrodestra tutto, governa con la sinistra e non lo fa nemmeno più velatamente, nemmeno col ritegno che dovrebbe avere un primo cittadino. Aveva nelle sue liste Forza Italia e Rivoluzione Cristiana, al ballottaggio siamo arrivati noi con Fratelli d’Italia e con tutto l’elettorato moderato di centrodestra e adesso è rimasta con due stampelle di destra e il governo di sinistra. Quali siano le sue reali intenzioni non lo sappiamo ma sappiamo con certezza adesso più che mai a cosa si mirava quando si lottava proprio contro il gruppo che io rappresentavo al governo cittadino: noi eravamo quelli che tenevamo la barra dritta verso il centrodestra e questo non andava bene nel disegno sinistroide di questa politica”.

Poi si rivolge ai partiti di centrodestra presenti ancora in Giunta: “E la teniamo anche fuori da questa maggioranza anzi ancora di più: dove sono i consiglieri comunali di Forza Italia e di Rivoluzione Cristiana? Come fanno a governare con questi presupposti e questi uomini? O non sono loro nemmeno esponenti dei partiti che rappresentano: e per questo invito con chiarezza d’intenti tutti gli uomini veri di centrodestra, la vera Forza Italia, la vera Rivoluzione Cristiana, i veri esponenti della Lega a riunirci tutto insieme e a ridare slancio vitale al centrodestra e ad iniziare un percorso condiviso che ci porti finalmente uniti e compatti a governare questo territorio martoriato e umiliato da questa sindaca e da questa amministrazione. Se non noi chi, e se non ora quando? Il tempo dell’amministrazione Francese è giunto al termine, non la vuole più il popolo e non la governa più la politica. Adesso basta” conclude Tozzi.

La replica della sindaca: