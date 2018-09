Battipaglia, il nuovo commissario del Pd è Luca Sgroia

I vertici provinciali del Partito Democratico, dopo un lungo periodo di attesa, hanno deciso di commissariare il partito di Battipaglia: Luca Sgroia, esponente dem di Eboli, è stato nominato commissario al posto di Davide Bruno, eletto segretario cittadino nel 2014 e rimasto in carica fino allo scorso 30 giugno. Con la nomina di Sgroia si apre una nuova stagione politica in città su spinta del segretario provinciale Vincenzo Luciano, che da tempo è al lavoro per rafforzare la presenza del partito su tutto il territorio provinciale.