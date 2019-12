Caldoro a Battipaglia: "Crisi rifiuti? La Regione sta sbagliando tutto"

“De Luca? I suoi sono i cinque anni del nulla. Peggio sui rifiuti, sui trasporti. L'Eurostat dice che siamo ultimi in Europa". Così Stefano Caldoro, ex governatore della Campania e consigliere regionale di Forza Italia, a margine della presentazione del libro "La guerra per il mezzogiorno" di Carmine Pinto a Battipaglia con Claudio De Vincenti ed il sindaco Cecilia Francese.

I presenti

Caldoro, accolto da amministratori e consiglieri comunali della Piana del Sele, ha discusso di diversi temi. Nutrita la delegazione di Forza Italia con Valerio Longo, capogruppo al Comune di Battipaglia, e il commissario cittadino Enrico Tucci. Poi ancora, fra i tanti, i consiglieri comunali Gerardo Zaccaria e Alfonso Baldi, Francesco Pastore di Pontecagnano, Roberto Pastore di San Mango Piemonte, Alessandro Carrazza di Sala Consilina e Giovanni Iuorio, vice presidente della Comunità Montana del Tanagro. A coordinare i lavori Egidio Mirra.

I rifiuti e la macroregione

Il capo dell’opposizione di centrodestra alla Regione ha poi parlato della vicenda rifiuti. “Il dramma dei rifiuti a Battipaglia ha una chiara responsabilità ed è della Regione. La città è in condizioni non più sopportabili. La Giunta regionale non controlla, non previene, non programma. Inutile lo scaricabarile. Regione e Provincia stanno sbagliando tutto”. L’ex presidente ha poi ricordato “il piano regionale della nostra giunta prevedeva, a regime, la chiusura dello Stir”. Conclusioni sulla macroregione: “Resta la sfida. Non per sommare e cambiare i perimetri amministrativi ma per disegnare un altro Sud, più forte e moderno”.