Bellizzi, disagi all'isola ecologica: Maddalo attacca Volpe

Il consigliere comunale di Bellizzi Angelo Maddalo continua la sua battaglia contro i disservizi pubblici e si pone nuovamente un quesito: "Perché pur pagando regolarmente le tasse, il Comune non rispetta i sacrifici dei cittadini, creando solo disagi e con l'aumento dei problemi?”.

La polemica

L’esponente dell’opposizione prende di mira il sindaco Mimmo Volpe rispetto al funzionamento dell’isola ecologica: “Forse è troppo occupato non vede cosa accade sul nostro territorio e sicuramente un altro duro colpo per l'Ente e per i cittadini lo vedremo in futuro quando saranno costretti a pagare profumatamente il servizio di nettezza urbana per le incompetenze di qualcuno, eppure i cittadini - denuncia Maddalo - versano regolarmente la tassa sui rifiuti, ma il Comune non paga, ed ecco poi la chiusura dell'Isola ecologica senza alcun preavviso che ha portato tempo fa enormi problemi, poi una veloce riapertura ma ora dinuovo problemi sul ritiro di alcuni rifiuti, le vasche sono piene e Bellizzi é stufa di vedersi circondata di rifiuti nonostante i sacrifici della raccolta differenziata”.