Chiusura dell'isola ecologica: l'allarme di Maddalo

Angelo Maddalo, consigliere comunale d'opposizione di Bellizzi, ha lanciato l'allarme sulla gestione dei rifiuti nel territorio comunale. "Perché pur pagando regolarmente le tasse, dovremmo caricarci di un ulteriore debito che sicuramente si ripercuoterà in modo amplificato su tutti? - si è domandato Maddalo - Perché non si paga la società che gestisce i rifiuti? A cosa serve la raccolta differenziata se poi lo stesso Comune non rispetta i sacrifici dei cittadini, creando solo disagi e aumentando i problemi".

Le accuse

Maddalo, poi, incalza il sindaco sottolineando come chiusura dell'isola ecologica ha portato a numerosi disagi ai cittadini: "Non possiamo dimenticare l'ultimo disservizio dove la chiusura dell'Isola ecologica senza alcun preavviso ha portato enormi problemi, poi una veloce riapertura ma ora dinuovo problemi sul ritiro di alcuni rifiuti, le vasche sono piene e Bellizzi é stufa!" ha concluso.

