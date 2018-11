Bellizzi, la minoranza attacca il Comune: parla Maddalo

Manutenzione ordinaria e straordinaria? Bellizzi continua a sognare un piano di interventi che stenta ad arrivare ormai da quasi 5 anni. Le segnalazioni di tratti pericolsamente dissestati sia in centro che in periferia arrivano quotidianamente al comune, ma la sensibilità della maggioranza non c'e', quindi non va di pari passo con le esigenze dei cittadini." Tra le ultime voragini segnalate dalla minoranza, quelle dei marciapiedi su via Manin dove i cordoli e non solo, stanno cedendo. Ma il consigliere non si limita a questo ed elenca parchi giochi che versano in uno stato di abbandono e degrado, recinzioni dustrutte, erba alta, campi sportivi impraticabili, rifiuti vari sparsi per le periferie ecc. Insomma un fiume in pieba Maddalo che continua "eppure diamo 630000euro l'anno alla municipalizzata per servizi tra cui manutenzione del patrimonio comunale e queste sono le conseguenze? Una gestione scellerata che porta ad una manutenzione pari allo zero ed un contenzioso alle stelle, con cause infinite per insidie e trabocchetti con cittadini che rischiano la loro incolumità! E l'amministrazione? ...Selfie, festicciole e tanti ma tanti interessi individuali e non danno il giusto peso ai bisogni quotidiani dei cittadini di una Bellizzi ormai stufa di un modo così scadente di amministrare!