Bellizzi, Maddalo: "Il comune affoga nei debiti"

Il 31 ottobre, nel Consiglio comunale, la minoranza ha evidenziato l'enorme pecca del bilancio consolidato del Comune di Bellizzi dove si evince un risultato negativo che il consigliere Angelo Maddalo prontamente ha messo sotto gli occhi di tutti precisamente oltre €1000.000 è il risultato negativo della gestione annuale di questa amministrazione, la società municipalizzata affonda ancora l'ente comunale e come volevasi dimostrare le casse comunali piangono ma sicuramente i conti peggioranno in futuro. Inoltre ancora debiti fuori bilancio dovuti al malfunzionamento dell'ufficio legale che per clientele varie viene gestito dai soliti noti e i cittadini pagano continuamente centinaia di migliaia di euro l'anno.

Il consiglio comunale ha comunque approvato il riconoscimento di debiti fuori bilancio di 78.222,56 euro per le cause perse (sentenze esecutive) e La più corposa è una causa persa davanti alla Corte di Appello di Salerno per 23.894, 26 euro che con le spese di giudizio passa a 30.228,71 euro. Sull’argomento il consigliere Maddalo ha ulteriormente sottolineato che nonostante l’affidamento delle cause a professionisti esterni al Comune, l’Ente continua a perdere ed a pagare. ropone, quindi, di istituire nuovamente l’Ufficio Legale del Comune, così si spenderà meno e si vinceranno più cause sicuramente. Insomma

Il gruppo di minoranza vota contro questo modo di amministrare.