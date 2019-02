Bellizzi: Maddalo lancia l'allarme sui miasmi provenienti dai tombini

Angelo Maddalo, consigliere comunale d'opposizione a Bellizzi, ha lanciato l'allarme miasmi provenienti dai tombini. Il consigliere ha fatto proprie alcune segnalazione fattefli dai cittadini ed ha lanciato un messaggio all'Amministrazione Comunale: "Gli odori sempre più accentuati su via Roma e in tante altre zone del territorio, sono frutto di una manutenzione scarsa, un immobilismo interrotto ogni tanto da brevi strascichi d’interventi a pioggia, accompagnati da ridicoli selfie e foto di una manutenzione ordinaria che di ordinario non ha nulla. Del problema interesseremo tutti se necessario, i vigili urbani, il responsabile alla manutenzione pubblica e l’Asl" ha concluso.