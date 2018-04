Montecorvino Rovella: approvato il bilancio di previsione 2018-2020

E' stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Montecorvino Rovella che sarà principalmente incentrato sul rilancio socio economico e sul risanamento delle casse comunali. "Tra le voci presenti nel documento finanziario, non è previsto nessun aumento tariffario delle imposte comunali, nonostante, lo Stato centrale abbia ulteriormente ridotto i trasferimenti verso l'ente e sebbene, l'evasione, nel suo insieme, si aggiri intorno al 40 per cento - spiegano dall'Amministrazione Comunale - Sul fronte dell'evasione fiscale l'amministrazione Rossomando ha concesso estrema priorità, adottando, da una parte una mirata azione di recupero e da l'altro ha permesso ai morosi il beneficio di poter rateizzare il proprio debito fino a cinque anni".

Il Bilancio in particolare

Per quanto riguarda gli sgravi sulla Tari sono confermati quelli che riguardano le famiglie o le aziende che adottano un cane randagio catturato sul territorio comunale e custodito presso il canile convenzionato. Sono previste riduzioni anche per le abitazioni con un unico occupante ultra sessantacinquenne e possibilità di detrazioni per studenti fuoori sede e per militari residenti a Montecorvino ma in servizio fuori dal territorio comunale.

Personale

Sarà previsto, inoltre, un forte potenziamento del personale, tramite una manovra finanziaria che prevederà, per i prossimi anni, più assunzioni tramite l'investimento di importanti risorse economiche. Da subito, invece, a seguito di un bando già in corso di esecuzione, la macchina comunale potrà contare su 25 operai che si occuperanno di lavori di pubblica utilità.

Sociale

Importanti fondi saranno stanziati per l'ampliamento dei Servizi alla persona, come ad esempio quello di garantire una, ancora, maggiore presenza dell'Assistente Sociale e Professionale sull'intero territorio comunale. Il Comune di Montecorvino Rovella in perfetta sintonia con il Piano di Zona S4, è riuscito a portare avanti la Programmazione dei Servizi essenziali, come l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), i Servizi dedicati ai Diversamente Abili, il Segretariato Sociale, i Progetti di Affido, i Servizi per Minori e Neonati. Novità dell’anno 2017 è stata la partenza del Progetto SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) finanziato dal Ministero Politiche Sociali, trasformato poi nel REI ( Reddito di Inclusione). A carico della Regione sono stati previsti 19.626 euro, quali trasferimenti per borse di studio.

Edilizia scolastica

Sul fronte dell'edilizia scolastica, gli uffici comunali, sono attualmente fortemente impegnati ad espletare i documenti necessari per partecipare ai bandi Regionali per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico dei plessi scolastici cittadini.

Ambiente

In dirittura d'arrivo anche il bando per l'affidamento ad una società privata della gestione dei rifiuti. Servizio che oggi costa ai contribuenti due milioni e 249 mila euro l'anno. L'appalto punta a ottimizzare i costi e a potenziare il servizio sul territorio. Al centro dell'azione amministrativa, poi, il potenziamento del piano di raccolta differenziata dei rifiuti e la nascita di un centro di stoccaggio grazie ad un fondo di quasi 100 mila euro inseriti nei precedenti bilanci.

Opere Pubbliche

In merito alle opere pubbliche, questo Esecutivo, ha previsto la realizzazione di un'ulteriore serie di interventi inseriti nel piano delle opere annuale e triennali: Completamento e riqualificazione dell'impianto sportivo “Provenza”; Manutenzione strade rurali; Recupero del Cinema Andrea Meo; Completamento della rete fognaria. Numerosi inoltre, gli interventi di manutenzione e la riqualificazione del territorio inseriti nel programma finanziario.

Fondi Regionali e Comunali per la cultura

Da evidenziare, tuttavia, le risorse erogate da parte della Regione Campania per attività culturali che questa amministrazione ha saputo reperire: Benessere Giovani, 79.800 euro e il progetto POC Longobard Experience di 40 mila euro.

Il commento del sindaco Rossomando