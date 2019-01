L'ex presidente Boldrini ospite del convegno "Politica: sostantivo femminile"

L'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, attualmente deputata di Liberi e Uguali, sabato 19 gennaio, alle ore 18, sarà ad Eboli dove parteciperà a un convegno presso l’Auditorium San Bartolomeo (Viale Amendola, 81). L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Mare Nostrum ha come titolo Politica: sostantivo femminile.

Il commento

"Sarà un pomeriggio di riflessioni – ha commentato Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali - con presenze significative del mondo politico, del lavoro e degli studi. Partiremo dai temi della democrazia paritaria per arrivare a ragionare insieme su uguaglianza e diritti. Un'occasione significativa per rimettere in moto la politica come confronto e analisi". Alla manifestazione, oltre all'ex presidente Boldrini ed a Federico Conte, parteciperanno il deputato Michele Rostan, la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, Angelica De Vita, Mariarita Giordano (assessore al Comune di Salerno) e la professoressa Emiliana Mangone .