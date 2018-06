Emergenza sicurezza a Cava, interrogazione di Cirielli a Salvini

“E’ ormai chiaro che la città di Cava de’ Tirreni sia sotto attacco della criminalità organizzata. Il problema sicurezza nella cittadina della provincia di Salerno è un’emergenza nazionale”: lo sostiene Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e presidente della direzione nazionale di Fratelli d' Italia, in merito all’ultimo attentato avvenuto lo scorsa notte contro un bar situato in via Crispi.

L’annuncio

L’esponente della destra decide di intervenire sulla questione: “Nelle prossime ore – annuncia - chiederò con un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Salvini di accendere i riflettori del governo sull’emergenza criminalità a Cava de Tirreni e di valutare l’opportunità di interventi mirati per ristabilire un clima di sicurezza tra la popolazione locale” conclude Cirielli.