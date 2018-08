Bomba al commissariato di Cava, l'appello di Cirielli a Salvini

Dopo la bomba fatta esplodere ieri notte all’esterno del commissariato di polizia del Commissariato di Cava de' Tirreni, il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli chiede l’intervento del ministro dell’Interno Matteo Salvini affinchè “convochi già nella giornata di oggi il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Salerno, dove da mesi si respira un clima di guerra e di perenne intimidazione contro le forze dell’ordine”.

La solidarietà

L’esponente di Fratelli d’Italia, contemporaneamente, dichiara: “Al vice questore Marzia Morricone e a tutti gli agenti del commissariato di Cava de’ Tirreni intendo esprimere non solo la mia solidarietà ma tutto il sostegno politico ed istituzionale affinchè simili azioni non fermino la costante e fondamentale azione di contrasto alla criminalità organizzata. E’ chiaro che dopo l’ennesimo episodio e dopo tante mie sollecitazioni al ministro sia necessaria una risposta forte dello Stato per riaffermare la legalità nei territori della provincia salernitana e garantire la sicurezza dei cittadini” conclude Cirielli.