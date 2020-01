Bonafede in Costiera, Cirielli (FdI): "Non faccia il turista, si interessi delle frane"

Esplode la polemica politica sulle vacanze in Costiera Amalfitana del ministro della giustizia Alfonso Bonafede. “Anziché fare il turista si dovrebbe ricordare che fa parte del Governo! Parli, piuttosto, con il suo compare di partito, il ministro dell’ambiente Costa che, in questi due anni, non ha fatto nulla per risolvere il dissesto idrogeologico della Divina” scrive, sul suo profilo Facebook, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli che, nelle scorse settimane, si è interessato subito delle frane che stanno creando non pochi disagi a residenti, visitatori ed operatori turistici.

L’interrogazione

Nel mese di dicembre il fedelissimo di Giorgia Meloni ha presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri Costa e De Micheli per chiedere un immediato intervento da parte del Governo e conoscere le modalità con cui la Regione Campania sta utilizzando i fondi per la messa in sicurezza del territorio.