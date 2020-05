Bonus universitari, Mazzeo: "La Regione c'è"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“La Regione Campania è accanto ai giovani. Al via le domande per usufruire del bonus per gli studenti universitari - dichiara Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno - Molti ragazzi stanno attraversando un bruttissimo periodo ma la Regione Campania non ha lasciato da solo nessuno. Questo è un sostegni per tantissimi studenti. Grazie al lavoro straordinario del Presidente Vincenzo De Luca.

La Regione Campania ha stanziato 900 milioni di euro per il Piano Socio Economico: giovani, liberi professionisti, disabili, micro imprese, agricoltura, turismo, pensionati, famiglie - afferma Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno - Il Piano Socio Economico messo in campo dal Presidente De Luca è straordinario.

La Campania è la prima Regione d’Italia per aiuti anti crisi. Avanti a Testa Alta!”.