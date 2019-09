"Cambiamo" di Giovanni Toti: il primo circolo nasce nel comune di Campagna

Il movimento che fa capo al governatore ligure Giovanni Toti si radica sul territorio: nasce a Campagna il primo circolo di “Cambiamo”. Ad annunciarlo, sul suo profilo Facebook, è il consigliere comunale Giacomo Magliano che si è fotografato insieme al consigliere regionale Giampiero Zinzi, punto di riferimento del nuovo partito in Campania: “Oggi parte questa nuova sfida politica – spiega Magliano – che vede in Toti a livello nazionale e in Zinzi a livello regionale valide espressioni di quel cambiamento politico di cui ha bisogno l’Italia. Cambiamo! è un movimento che parte dai territori, dai cittadini e dai giovani amministratori motivati e liberali che credono nella meritocrazia e in un centrodestra rinnovato. Parleremo di tutti i temi importanti in modo chiaro e concreto, così come stanno facendo il presidente Toti e l’amico Gianpiero. L’Italia e la Campania hanno bisogno di persone libere, capaci, appassionate e preparate”.