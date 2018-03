Presunte irregolarità per la campagna elettorale ad Agropoli: l'esposto del M5S

E' stato presentato un esposto alla stazione carabinieri di Agropoli per segnalare possibili irregolarità nel modo in cui è stata condotta la campagna elettorale per le Politiche 2018 da parte del candidato alla Camera dei Deputati, Franco Alfieri e del Comune di Agropoli. Lo ha presentato il Movimento 5 Stelle: molteplici le attività. Come riporta Infocilento, la prima è relativa alle modalità di affissione dei manifesti. Quelli di Alfieri, secondo i 5Stelle, sarebbero stati posizionati abusivamente a partire dal 31 gennaio.

I punti contestati

Nel mirino dell’opposizione è finita anche la comunicazione da parte del Comune di Agropoli. Per i 5 Stelle, infatti, attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali “si continuava ad effettuare comunicazione non urgente e istituzionali che in alcuni casi sforava la propaganda politica”. Il caso è stato segnalato anche ad Agcom e Corecom. Ed infine i 5 stelle hanno puntato il dito contro l’utilizzo del palazzetto dello sport Andrea Di Concilio: il candidato del Pd alla Camera, Franco Alfieri lo ha scelto per il suo ultimo comizio (venerdì 2 marzo). Secondo Caccamo la richiesta per l’utilizzo della struttura avanzata per conto dell’ex sindaco dal segretario Pd, Modestino Rosiello, “faceva riferimento al regolamento di utilizzo degli impianti sportivi comunali”, nel quale era assente ogni riferimento a comizi elettorali o attività di propaganda. Inutile la richiesta dei 5 Stelle di revocare l’autorizzazione. Così, il consigliere comunale Consolato Caccamo si è rivolto alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per verificare se vi siano o meno responsabilità in merito all'accaduto.