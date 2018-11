Campo "Nuova Primavera", Maddalo: "Ecco i disagi per spettatori e calciatori"

Una situazione di disagio caratterizza nuovamente il campo sportivo denominato "Nuova Primavera" di Bellizzi. A denunciarlo è il consigliere comunale di minoranza Angelo Maddalo, che descrive una serie di disservizi per la cittadinanza e le associazioni sportive.

La polemica

Le parole di Maddalo sono pungenti e critiche sulla questione: “A parte l'annosa questione giudiziaria in itinere su questa struttura, a quanto sembra nonostante la spesa di 1 milione e mezzo di euro, oggi il campo sportivo è praticamente insufficiente e impraticabile per alcuni aspetti importanti. Addirittura partite a porte chiuse, perché ci sono dei lavori in corso che tranquillamente possono risolversi, basterebbe creare un passaggio pedonale per gli spettatori, recitando le zone del cantiere a rischio”. Non solo. “Inoltre giocando così incombe il rischio di multe dalla federazione alle società che partecipano alle gare sportive in questa struttura. Non è possibile consegnare un campo già con forzature ad ottobre 2017, per poi creare il disagio e richiude le porte oggi, dopo aver speso tutti questi soldi per un campo che sembra già vecchio di 30 anni! Oltretutto, credo che le realtà sportive no profit del nostro Comune dovrebbero usufruire della struttura in maniera gratuita perché anche se le tariffe sono minime, pesano su chi non fa lucro, ma semplicemente guarda allo sport come strumento aggregativo ed educativo. Fin dall’aggiudica dell’appalto questo campo ha visto solo problemi, basta pensare al parcheggio che franò, alle tribune fatte male, spogliatoi insufficienti e ricchi di difformità, ancora denaro pubblico bruciato, furono addirittura saccheggiati i cavi dell’elettricità inerente l'illuminazione per mancanza di controlli” conclude Maddalo.