Fratelli d'Italia, i candidati salernitani firmano il "patto anti-inciucio"

C’erano anche la delegazione salernitana alla manifestazione organizzata, ieri mattina, presso il “Teatro Adriano” di Roma, a firmare il “patto anti-inciucio” insieme alla candidata premier di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

I nomi

Dalla provincia di Salerno sono partiti i candidati per la Camera: Edmondo Cirielli (capolista e candidato nel collegio uninominale dell’Agro nocerino sarnese), Gennaro Esposito (candidato nel collegio uninominale di Salerno-Cava-Costiera-Valle dell’Irno), Luisa Maiuri (candidata al secondo posto nel listino proporzionale), Giuseppe Fabbricatore (quarto posto) e Elena Criscuolo (quarto posto); con loro gli aspiranti senatori: Antonio Iannone (capolista nel listino proporzionale) e Clotilde Galano (candidata al secondo posto). Gli esponenti della destra, con la loro firma, hanno assicurato che, qualora non dovesse uscire dalle urne del prossimo 4 marzo una maggioranza parlamentare, non sosterranno alcun governo tecnico o di larghe intese.

