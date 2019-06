Ambulanze in festa per Alfieri, affondo del ministro Grillo: Squecco si scusa

Non accenna a placarsi la polemica su Franco Alfieri. Già perché, per festeggiare la sua elezione a sindaco di Capaccio Paestum, alcuni suoi sostenitori hanno utilizzato addirittura delle ambulanze per suonare a festa. Il diretto interessato, dopo la denuncia del consigliere regionale del M5S Michele Cammarano, ha preso subito le distanze.

L'affondo

Ma la questione è arrivata alle orecchie del Governo Conte. Di qui l’affondo del ministro della Salute Giulia Grillo: “L’uso folkloristico di preziosi mezzi di pubblica utilità, come le ambulanze va condannato senza se e senza ma. Da ministro, ma anche come cittadina, mi fa male vedere le immagini di quei mezzi di soccorso che sfilano in un carosello elettorale. Fatti come questo – aggiunge Grillo – sviliscono più di tutto la reputazione di quel servizio sanitario regionale a discapito delle persone che lavorano con passione e professionalità”. Intanto il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, ha annunciato sul caso una interrogazione parlamentare. “Provvederò nei prossimi giorni a depositare in Senato un’interrogazione a risposta urgente al Ministro della Salute e a sporgere denuncia alle Procure presso i tribunali di Salerno e di Napoli, allegando l’interrogazione unitamente ai reportage giornalistici”.

Il caso

I mezzi in questione appartengono alla società Squecco, di proprietà di Roberto Squecco, noto imprenditore delle pompe funebri e condannato in primo grado, con pena ridotta in Appello e confermata di recente in Cassazione per il reato di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, la cui ex moglie è stata appena eletta consigliera comunale nelle liste a sostegno proprio di Alfieri.

Le scuse di Squecco: