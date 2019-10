Capaccio, il bilancio di Alfieri: "Ecco cosa ho fatto in cento giorni"

Sono 242 le delibere di Giunta comunale di Capaccio Paestum nei primi cento giorni di governo, 51 le delibere di programmazione, 40 le delibere approvate nel settore delle opere pubbliche. Si tratta solo di alcuni dei numeri frutto del lavoro messo in campo negli ultimi mesi dalla squadra guidata dal sindaco Franco Alfieri. "Abbiamo deciso, progettato, cominciato a fare", ha dichiarato il primo cittadino nel giorno dell’incontro pubblico organizzato, oggi, al Comune

Il report

Alfieri, tra le decisioni già prese, ha ricordato: l’intesa per l’acquisto dell’ex Cinema Myriam, le nuove progettazioni relative al sottopasso ferroviario, alla messa in sicurezza del Sele, alla nuova viabilità per Paestum antica, al Castello, l’approvazione del Piano di Assestamento Forestale. Sbloccate in tempi strettissimi anche due importanti opere pubbliche: il polo scolastico di Capaccio capoluogo – che accoglie già dall’inizio dell’anno scolastico gli alunni della Primaria e sarà interamente fruibile in poche settimane – e la piscina comunale Poseidone, prossima alla riapertura definitiva. A questo si aggiungono una serie di protocolli d’intesa e di accordi che rompono l’isolamento istituzionale di Capaccio Paestum. E, quindi, il Protocollo d’Intesa con il Parco Archeologico per la salvaguardia e miglioramento del sito archeologico e per l’incremento dell’offerta turistica territoriale, il Masterplan Litorale Salerno Sud Documento strategico sovra comunale che coinvolge sette Comuni: per delega del Presidente della Regione sarà seguito dal Sindaco Alfieri. L’Unione dei Comuni Alto Cilento che con l’ingresso di Capaccio Paestum si determina la realizzazione di una nuova area territoriale dal peso demografico di circa 60 mila abitanti; il Sub Ambito per la gestione del ciclo dei rifiuti Istituito per razionalizzare ed economicizzare i servizi, oltre a Capaccio Paestum ne fanno parte tredici Comuni di Cilento e Piana del Sele. Protocollo d’intesa con la città di Agropoli: tra i punti chiave la salvaguardia e valorizzazione della fascia costiera, il turismo, i servizi sociali.

Il commento del sindaco: