Nuovo incarico per Franco Alfieri, si occuperò del litorale di Salerno Sud

Franco Alfieri è il nuovo consigliere politico del presidente Vincenzo De Luca al "Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del litorale Salerno Sud". La nomina è stata formalizzata oggi dal governatore della Campania. Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, nei giorni scorsi aveva rimesso la delega all'agricoltura attribuita all'ex eurodeputato Pd, Nicola Caputo. "Resto, dunque, al fianco del Presidente, che ringrazio per la fiducia accordatami con questo incarico, dopo essere stato Capo della sua Segreteria e Consigliere per l'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca", spiega Franco Alfieri.

Il progetto

"Con il supporto degli uffici regionali, le associazioni di categoria, le parti sociali, il mio staff ed i tanti che hanno partecipato a questa avventura - che colgo l'occasione per ringraziare, ancora una volta, per l'impegno profuso e la leale collaborazione - abbiamo lavorato con passione ad un settore strategico per l'economia campana". "E' stata, per me, un'esperienza di cui sono particolarmente orgoglioso - prosegue Alfieri - per la quale ho fatto grandi sacrifici, non mi sono risparmiato in nulla, ma che mi ha restituito conoscenze, amicizie e soddisfazioni che mi ripagano di tutto. Ora inizia una nuova fase, nella quale, oltre a dedicarmi alla città di Capaccio Paestum nella mia qualità di sindaco, mi occuperò di un territorio più ampio, quello del litorale a sud di Salerno: un' area dalle enormi potenzialità per la quale lavoreremo, insieme ai sindaci, alle realtà produttive ed alle istituzioni, pubbliche e private che operano sul territorio, al programma integrato di sviluppo d'area vasta per la sua rigenerazione e valorizzazione", conclude Franco Alfieri.